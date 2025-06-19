Коломойский хочет объединиться с Порошенко для обжалования санкций СНБО

Олигарх Игорь Коломойский подал ходатайство об объединении дел об обжаловании санкций СНБО вместе с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщает hromadske.

Отмечается, чтосоответствующее ходатайство в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подала представитель бизнесмена Кристина Ямельская.

Она объясняла, что Коломойский подал, по сути, аналогичную жалобу об обжаловании санкций, что и Порошенко, с теми же ответчиками.

По информации ЭП, суд отказал Коломойскому в ходатайстве. Его адвокат от комментариев отказался.

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Напомним:

В февралепрезидент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.