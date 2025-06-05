В Києві обмежуватимуть рух вантажівок через спеку

Із 5 червня у Києві обмежуватимуть рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою.

Про це повідомляє Київська міська рада з посиланням на повідомлення "Київавтодору".

Зазначається, що час дії обмеження встановлюватимуть відповідно до температурного режиму.

"Так, за прогнозом Укргідрометцентру, в найближчі дні очікується підвищення температури повітря вище +28 ºС. Для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста в цей період обмежать рух для великовагового автотранспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", – йдеться в повідомленні.

Оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху здійснюватиме Управління патрульної поліції у м. Києві.

Нагадаємо:

У травні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 954 авто. Це на 15% менше у порівнянні з торішнім травнем.