В Киеве будут ограничивать движение грузовиков из-за жары

С 5 июня в Киеве будут ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой.

Об этом сообщает Киевский городской совет со ссылкой на сообщение"Киевавтодора".

Отмечается, чтовремя действия ограничения будут устанавливать в соответствии с температурным режимом.

"Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше +28 ºС. Для сохранения дорожного покрытия на улицах и дорогах города в этот период ограничат движение для тяжеловесного автотранспорта общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.

Оперативный контроль за соблюдением водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения будет осуществлять Управление патрульной полиции в г. Киеве.

Напомним:

В мае 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 954 авто. Это на 15% меньше по сравнению с прошлогодним маем прошлого года.