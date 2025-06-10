Один из самых длинных рейсов: "Укрзализныця" назначает новый поезд Ивано-Франковск - Краматорск

"Укрзализныця" назначает новый поезд №228/227 Ивано-Франковск - Краматорск.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Говорится, что первые рейсы будут:

- из Ивано-Франковска - с 29 июня и далее через день;

- из Краматорска - с 30 июня и далее через день;

Расписание поезда:

Отправление из Ивано-Франковска - 21:52, прибытие в Славянск - 18:05 следующего дня, в Краматорск - 18:28.

Отправление из Краматорска - 19:20, из Славянска - 19:40, прибытие в Ивано-Франковск - 16:45 следующего дня.

Поезд будет курсировать через: Львов, Киев, Гребенку, Лубны, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозовую, Близнюки, Барвенково и Славянск.

В составе поезда будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ.

"Маршрут поезда будет охватывать 9 областей Украины, а его протяженность составит 1358 км. Это будет один из самых длинных рейсов современной Укрзализныци, который прокладывает путь через всю страну - от Прикарпатья до Донбасса", - сообщает УЗ.

Продажа билетов будет стартовать за 20 суток до даты отправления поезда одновременно в мобильном приложении, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напомним:

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №203/204 Киев - Ясиня, поскольку сейчас есть высокий спрос на направление в Карпаты.