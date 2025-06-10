Один из самых длинных рейсов: "Укрзализныця" назначает новый поезд Ивано-Франковск - Краматорск
"Укрзализныця" назначает новый поезд №228/227 Ивано-Франковск - Краматорск.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Говорится, что первые рейсы будут:
- из Ивано-Франковска - с 29 июня и далее через день;
- из Краматорска - с 30 июня и далее через день;
Расписание поезда:
Отправление из Ивано-Франковска - 21:52, прибытие в Славянск - 18:05 следующего дня, в Краматорск - 18:28.
Отправление из Краматорска - 19:20, из Славянска - 19:40, прибытие в Ивано-Франковск - 16:45 следующего дня.
Поезд будет курсировать через: Львов, Киев, Гребенку, Лубны, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозовую, Близнюки, Барвенково и Славянск.
В составе поезда будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ.
"Маршрут поезда будет охватывать 9 областей Украины, а его протяженность составит 1358 км. Это будет один из самых длинных рейсов современной Укрзализныци, который прокладывает путь через всю страну - от Прикарпатья до Донбасса", - сообщает УЗ.
Продажа билетов будет стартовать за 20 суток до даты отправления поезда одновременно в мобильном приложении, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
Напомним:
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №203/204 Киев - Ясиня, поскольку сейчас есть высокий спрос на направление в Карпаты.