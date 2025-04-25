З Києва до Трускавця курсуватиме додатковий потяг: в які дати

"Укрзалізниця" призначила курсування додаткового швидкого поїзда №159/160 Київ – Трускавець.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Дата курсування: 9 та 11 травня 2025 року.

З Києва — відправлення о 10:16, у Трускавець — прибуття о 19:37.

Зворотно — відправлення з Трускавця о 09:03, прибуття в Київ о 19:11.

У складі поїзда — пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння. Непарні номери місць – біля вікна, парні – біля проходу.

Квитки вже у продажу – у застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №213/214 Київ – Ужгород – Київ через зростання пасажиропотоку та на період будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.