УЗ призначила додатковий поїзд на маршруті Київ – Дніпро – Київ

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №220/219 Київ – Дніпро – Київ.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Як зазначає УЗ, потяг курсуватиме:

з Києва — 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36;

з Дніпра — 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 08:15, прибуття до Києва о 16:17.

Поїзд зупинятиметься в обох напрямках на станції Кам’янське, у напрямку Києва також на станції ім. Тараса Шевченка (м. Сміла).

Повідомляється, що поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння, непарні місця розташовані біля вікна, парні місця — біля дверей купе (проходу). Також доступні вагони класу СВ зі спальними місцями.

Квитки можна придбати у додатку "Укрзалізниці", на офіційному сайті та в залізничних касах.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №267/268 Київ – Вінниця – Київ. Він курсуватиме 18 та 25 травня.