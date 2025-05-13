УЗ призначила додатковий поїзд на маршруті Київ – Дніпро – Київ
"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №220/219 Київ – Дніпро – Київ.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Як зазначає УЗ, потяг курсуватиме:
з Києва — 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36;
з Дніпра — 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 08:15, прибуття до Києва о 16:17.
Поїзд зупинятиметься в обох напрямках на станції Кам’янське, у напрямку Києва також на станції ім. Тараса Шевченка (м. Сміла).
Повідомляється, що поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння, непарні місця розташовані біля вікна, парні місця — біля дверей купе (проходу). Також доступні вагони класу СВ зі спальними місцями.
Квитки можна придбати у додатку "Укрзалізниці", на офіційному сайті та в залізничних касах.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №267/268 Київ – Вінниця – Київ. Він курсуватиме 18 та 25 травня.