Між Києвом та Вінницею курсуватиме додатковий потяг: в які дати

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №267/268 Київ – Вінниця – Київ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд курсуватиме 18 та 25 травня:

з Києва — відправлення о 08:33, прибуття до Вінниці о 11:46;

з Вінниці — відправлення о 17:39, прибуття до Києва о 20:42.

За інформацією УЗ, поїзд курсуватиме у складі купейних вагонів, але з місцями для сидіння. Непарні місця знаходяться біля вікна, парні місця — ближче до дверей купе.

Придбати квитки можна у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" наприкінці квітня отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) шість нових плацкартних вагонів.