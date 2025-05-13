УЗ назначила дополнительный поезд на маршруте Киев - Днепр - Киев
"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №220/219 Киев - Днепр - Киев.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Как отмечает УЗ,поезд будет курсировать:
из Киева - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 13:25, прибытие в Днепр в 20:36;
из Днепра - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 08:15, прибытие в Киев в 16:17.
Поезд будет останавливаться в обоих направлениях на станции Каменское, в направлении Киева также на станции им. Тараса Шевченко (г. Смела).
Сообщается, что поезд будет курсировать составом купейных вагонов с местами для сидения, нечетные места расположены у окна, четные места - у дверей купе (прохода). Также доступны вагоны класса СВ со спальными местами.
Билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте и в железнодорожных кассах.
Напомним:
"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №267/268 Киев - Винница - Киев. Он будет курсировать 18 и 25 мая.