Между Киевом и Винницей будет курсировать дополнительный поезд: в какие даты

"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №267/268 Киев - Винница - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет курсировать 18 и 25 мая:

из Киева - отправление в 08:33, прибытие в Винницу в 11:46;

из Винницы - отправление в 17:39, прибытие в Киев в 20:42.

По информации УЗ,поезд будет курсировать в составе купейных вагонов, но с местами для сидения.Нечетные места находятся у окна, четные места - ближе к двери купе.

Купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзализныци", на официальном сайте и в кассах вокзалов.

Напомним:

"Укрзализныця" в конце апреля получила от Крюковскоговагоностроительного завода(КВСЗ) шесть новых плацкартных вагонов.