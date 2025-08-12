Между Киевом и Одессой будет курсировать дополнительный поезд: даты и время отправления

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №265/266 Киев - Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Поезд будет отправляться из Киева 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 8:40 и прибывать в Одессу в 18:08.

Из Одессы поезд будет отправляться 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 11:27 и прибывать в Киев в 20:20.

В составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения, сообщает УЗ.

Напомним:

"Укрзализныця" назначила еще два поезда из Киева в Ивано-Франковск, благодаря которым пассажиры получат 1028 дополнительных мест ежесуточно в обе стороны.