У Харкові запустили 5G – це вже третє українське місто, у якому тестують зв'язок п'ятого покоління.

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

"З ініціативи Президента масштабуємо пілот 5G на Харків — уже в третьому місті в України, всього за 30 км від кордону", – говориться у повідомленні.

Про те, що 5G з'явився у Харкові, повідомляє також національний оператор електронних комунікацій "Київстар".

"Відсьогодні мобільний зв'язок п'ятого покоління з'явився у Харкові. Місто стає третім населеним пунктом України, де впроваджено 5G, раніше тестові зони було розгорнуто в історичному центрі Львова та у центральній частині селища Бородянка на Київщині", – говориться у пресрелізі компанії "Київстар".

За період тестування технології 5G у Львові та Бородянці Київстар загалом опрацював понад 89,2 ТБ трафіку в мережі п'ятого покоління.

У Львові пілотним 5G скористалися понад 186 тисяч абонентів, а частка 5G-трафіку у тестовій зоні перевищила 32%. У Бородянці до тестування долучилися близько 9 тисяч користувачів.

У компанії зазначили, що випробування технології у Харкові стане перевіркою функціонування 5G у непростих реаліях повномасштабної війни. Перед офіційним запуском у Харкові Київстар провів комплексну підготовку всіх сегментів мережі, у тому числі перевірку сумісності обладнання з військовими технологіями.

"Базові станції мережі п'ятого покоління вже в ефірі на харківському Майдані Свободи. Очікувана швидкість передачі даних може варіюватися залежно від завантаженості мережі — від 600-700 Мбіт/с в середньому, до максимальних 1,5-1,7 Гбіт/с. Мережа 5G функціонуватиме у частотному діапазоні 3500 МГц", – зазначено у повідомленні.

Щоб користуватися 5G, абонентам необхідно мати смартфон, який підтримує технологію зі встановленими останніми оновленнями програмного забезпечення, SIM-картку USIM (той самий тип SIM-карт, що й для 4G) та перебувати в зоні покриття 5G. Тарифікація відбуватиметься відповідно до умов чинного тарифного плану.

Повноцінне впровадження 5G в Україні можливе лише після завершення війни, зауважили у компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Бородянці на Київщині запустили тестування мережі мобільного зв'язку 5G.

12 січня у центрі Львова запустили пілотну мережу 5G - вперше в Україні зі швидкістю передавання даних близько 500 Мбіт/с на одного абонента.

Раніше "Київстар" повідомив, що 5G уже доступний у мережі понад 40 операторів у більш ніж 32 країнах.