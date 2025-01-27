Найбільший виробник олії в Україні зупинив завод через дефіцит соняшнику

Один із заводів виробника соняшникової олії Kernel зупинився в січні 2025 року через дефіцит сировини на ринку України.

Про це йдеться у звіті компанії за другий квартал фінансового року.

"Через обмежену пропозицію насіння соняшника на ринку три заводи Kernel переробляли інші олійні культури, включаючи 93 тисячі тонн сої та 14 тисяч тонн ріпаку. Проте у січні 2025 року один із заводів був змушений припинити роботу через дефіцит сировини", - йдеться у повідомленні.

Kernel переробив 973 тисячі тонн олійних культур у цьому кварталі 2025 фінансового року, що на 20% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експорт олії зріс на 52% порівняно з попереднім кварталом і на 11% рік до року, досягнувши 408 тисяч тонн. Це зростання зумовлене збільшенням обсягів переробки. З цього обсягу бутильована олія склала 26 тисяч тонн.

Нагадаємо:

"Кернел" у 2024 фінансовому році (липень 2023 року — червень 2024 року) продав одне з куплених раніше суден.