"Кернел-Трейд" получает контроль над киевской строительной компанией

Антимонопольный комитет Украины разрешил "Кернел-Трейд" получить контроль над "Керамоблоки-Инвест".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В марте 2025 года, "Кернел-Трейд" уже подписал соглашение, в соответствии с которым получил 24% акций "Керамоблоки-Инвест".

ООО "Кернел-Трейд" входит в агрохолдинг "Кернел", крупнейший акционер которого - Андрей Веревский. "Кернел" осуществляет экспорт зерновых, масличных культур и растительного масла.

Учредители компании: "Кернел Холдинг С.А." (15%), "Кернел-Капитал" (63,3%), "Бандурский МЭЗ", "Украинская Черноморская Индустрия" (3,4%) и "Прогрессивные инвестиционные стратегии" (10%).

ООО "Керамоблоки-Инвест", основанное в 2004 году в Киеве, занимается строительством и специализируется на оптовой торговле строительными материалами, древесиной и санитарно-техническим оборудованием. Владельцами компании являются Ольга Перетянец (37%), Вячеслав Перетянец (24%), Артем Данилеский (15%).

Уставный капитал компании составляет 114,65 млн грн, активы оцениваются в 322,78 млн грн. По данным СМИ, "Керамоблоки-Инвест" владеет бывшим пивзаводом Рихерта в Киеве, который является памятником архитектуры и арендует 11,5 га вокруг этого здания. Строительная компания разрабатывала проект жилого комплекса в Подольском районе столицы.

По данным Opendatabot, в 2024 году доход "Керамоблоки-Инвест" составил 1000 грн (против 112,09 млн грн в 2020 году). Чистый убыток - 26,39 млн грн (9,242 млн грн годом ранее), долги - 407,77 млн грн.

Напомним:

Один из заводов производителя подсолнечного масла Kernel остановился в январе 2025 года из-за дефицита сырья на рынке Украины.