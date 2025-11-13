Інвестиційний форум ЕП: хто учасники

"Економічна правда" зібрала керівників та власників провідних компаній, щоб обговорити найбільш перспективні напрямки для інвестицій всередині країни на форумі "Україна – для інвестицій".

Відповідати на ключове запитання заходу – як бізнесу залучати інвестиції – будуть президент компанії "Київстар" Олександр Комаров, СЕО Avesterra Group Світлана Собіпан та голова правління OTP Bank Володимир Мудрий.

Ділитись досвідом та практичними порадами про те, як українському бізнесу виходити на зовнішні ринки будуть директор з продуктів та ресурсів "Інтерпайп" Віталій Суєта та СЕО "Агросем" Василь Шалига.

В панельній дискусії про проривні проєкти для інвестицій в середині України братимуть участь перший заступник голови правління Укргазбанку Володимир Пономарьов, керуючий директор Dragon Capital Михайло Гранчак, а також засновник та СЕО Inzhur Андрій Журжій.

Захід відбудеться 9 грудня 2025 року.

Генеральними партнерами заходу стали OTP BANK, Interpipe та "Київстар". Захід також підтримали Avesterra Group, "Агросем" та Ukrgasbank.