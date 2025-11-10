Інтерес українців до вживаних імпортованих авто зростає: ТОП-10 моделей
Впродовж жовтня український автопарк поповнили понад 26,1 тис. імпортованих вживаних легковиків. Це на 60% більше, ніж торік, та на 12% – ніж у вересні.
Про це повідомляє Укравтопром.
Йдеться, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%.
Далі йдуть:
електромобілі – 30%;
дизельні – 18%;
гібриди – 5%;
авто з ГБО – 3%.
За даними Укравтопром, середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить – 8,2 року.
Згідно з дослідженням, до ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
1. VOLKSWAGEN Golf - 1208 од.;
2. TESLA Model Y - 942 од.;
3. TESLA Model 3 - 862 од.;
4. VOLKSWAGEN Tiguan - 752 од.;
5. RENAULT Megane - 730 од.;
6. AUDI Q5 - 726 од.;
7. NISSAN Leaf - 697 од.;
8. SKODA Octavia - 665 од.;
9. NISSAN Rogue - 636 од.;
10. KIA Niro - 551 од.
Всього з початку року українці придбали 207,9 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 р., повідомляє Укравтопром.
Нагадаємо:
З січня по серпень в Україну було імпортовано 258,3 тис легкових авто (вживаних та нових). Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.