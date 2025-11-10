Інтерес українців до вживаних імпортованих авто зростає: ТОП-10 моделей

Впродовж жовтня український автопарк поповнили понад 26,1 тис. імпортованих вживаних легковиків. Це на 60% більше, ніж торік, та на 12% – ніж у вересні.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%.

Далі йдуть:

електромобілі – 30%;

дизельні – 18%;

гібриди – 5%;

авто з ГБО – 3%.

За даними Укравтопром, середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить – 8,2 року.

Згідно з дослідженням, до ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

1. VOLKSWAGEN Golf - 1208 од.;

2. TESLA Model Y - 942 од.;

3. TESLA Model 3 - 862 од.;

4. VOLKSWAGEN Tiguan - 752 од.;

5. RENAULT Megane - 730 од.;

6. AUDI Q5 - 726 од.;

7. NISSAN Leaf - 697 од.;

8. SKODA Octavia - 665 од.;

9. NISSAN Rogue - 636 од.;

10. KIA Niro - 551 од.

Всього з початку року українці придбали 207,9 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 р., повідомляє Укравтопром.

Нагадаємо:

З січня по серпень в Україну було імпортовано 258,3 тис легкових авто (вживаних та нових). Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.