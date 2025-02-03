Іноземні компанії втрачають інтерес до реєстрації торгових марок в Україні: трійка лідерів

В Україні у 2024 році було подано 2,5 тис заявок на реєстрацію торгових марок. Це на 37% менше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать дані Опендатабот.

18,4% від усіх заявок на відкриття ТМ в Україні належать компаніям з США, а ще 12,5% — зі Швейцарії. Трійку країн за заявками закриває Кіпр – 9,7%.

Серед топ-5 заявників:

ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. – 91 заявка;

Містрал Кепітал Менеджмент Лімітед – 69;

ЮПЛ Маврикій Лімітед – 69;

Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. – 49;

Фармак АГ – 45.

Найчастіше торік подавали на реєстрацію ТМ, пов'язані з препаратами для медицини, ветеринарії та гігієни – 27.6% від загальної кількості.

Ще 18,3% припадають на рекламу, адміністрування та офісні послуги.

Замикають трійку ТМ з тютюновими виробами, аксесуарами та замінники – 13.3%.

Нагадаємо:

В Україні торік зафіксували 323 справи про рейдерство – на 11% менше, ніж у 2023 році та у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році.