Иностранные компании теряют интерес к регистрации торговых марок в Украине: тройка лидеров
В Украине в 2024 году было подано 2,5 тыс заявок на регистрацию торговых марок. Это на 37% меньше, чем до полномасштабного вторжения.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
18,4% от всех заявок на открытие ТМ в Украине принадлежат компаниям из США, а еще 12,5% - из Швейцарии. Тройку стран по заявкам закрывает Кипр - 9,7%.
Среди топ-5 заявителей:
- ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. - 91 заявка;
- Мистрал Кэпитал Менеджмент Лимитед - 69;
- ЮПЛ Маврикий Лимитед - 69;
- Бритиш Америкен Тобакко (Брэндз) Инк. - 49;
- Фармак АГ - 45.
Чаще всего в прошлом году подавали на регистрацию ТМ, связанные с препаратами для медицины, ветеринарии и гигиены - 27.6% от общего количества.
Еще 18,3% приходятся на рекламу, администрирование и офисные услуги.
Замыкают тройку ТМ с табачными изделиями, аксессуарами и заменители - 13.3%.
Напомним:
В Украине в прошлом году зафиксировали 323 дела о рейдерстве - на 11% меньше, чем в 2023 году и в 1,8 раза меньше, чем в 2021 году.