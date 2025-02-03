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Иностранные компании теряют интерес к регистрации торговых марок в Украине: тройка лидеров

Виктор Волокита — 3 февраля, 10:16
Иностранные компании теряют интерес к регистрации торговых марок в Украине: тройка лидеров
Опендатабот

В Украине в 2024 году было подано 2,5 тыс заявок на регистрацию торговых марок. Это на 37% меньше, чем до полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

18,4% от всех заявок на открытие ТМ в Украине принадлежат компаниям из США, а еще 12,5% - из Швейцарии. Тройку стран по заявкам закрывает Кипр - 9,7%.

Среди топ-5 заявителей:

  • ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. - 91 заявка;
  • Мистрал Кэпитал Менеджмент Лимитед - 69;
  • ЮПЛ Маврикий Лимитед - 69;
  • Бритиш Америкен Тобакко (Брэндз) Инк. - 49;
  • Фармак АГ - 45.

Чаще всего в прошлом году подавали на регистрацию ТМ, связанные с препаратами для медицины, ветеринарии и гигиены - 27.6% от общего количества.

Еще 18,3% приходятся на рекламу, администрирование и офисные услуги.

Замыкают тройку ТМ с табачными изделиями, аксессуарами и заменители - 13.3%.

Напомним:

В Украине в прошлом году зафиксировали 323 дела о рейдерстве - на 11% меньше, чем в 2023 году и в 1,8 раза меньше, чем в 2021 году.

бизнес

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