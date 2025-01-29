В Україні поменшало справ про рейдерство: скільки дійшло до суду

В Україні торік зафіксували 323 справи – на 11% менше, ніж у 2023 році та у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

За інформацією платформи, з усіх проваджень зареєстрованих торік дійшли до суду 28%. Це трохи більше, ніж в середньому було у перші роки повномасштабного вторгнення. Втім у 2021 та 2020 роках потрапляли на розгляд близько 40% справ.

74% від усіх кримінальних справ про рейдерство стосуються підробки документів. Ще у 17% справи відкривали через протидію законній господарській діяльності, а решта випадків стосувались протиправного заволодіння майном.

1 722 скарги щодо рейдерства торік зареєстрували в Офісі протидії рейдерству — удвічі менше, ніж у 2021 році. 10 710 таких скарг зафіксовано загалом за останні 5 років.

86% від усіх скарг стосуються рейдерства нерухомості. Ще у 14% випадків рейдери намагалися привласнити чужий бізнес.

В останні два роки кількість скарг від українців знизилася до 36%, водночас звернень від бізнесу побільшало до 42%. Також до 17% зросла частка скарг від органів місцевого самоврядування (сільські, міські, районні та інші ради). До порівняння, з 2020 по 2023 роки, в середньому, цей показник складав 7%.

Лише 30% усіх скарг було задоволено торік. Ще 43% отримали відмову, а 27% випадків залишили без розгляду.

Нагадаємо:

Упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше.