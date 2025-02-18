IKEA відновить роботу в Україні у 2025 році

Відкриття магазинів ІКЕА в Україні очікується у 2025 році.

Про це повідомив операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, остаточна дата відкриття буде повідомлена офіційно компанією ІКЕА.

"Є дуже обнадійлива інформація, що це точно станеться цього року, але є два сценарії. Першій - в Україні припиняться бойові дії, відповідно це станеться дуже-дуже швидко. Якщо бойові дії не припиняються, відкриття займе трохи більше часу. Фізично вони вже готові", - повідомив Лашин.

Він зазначив, що ритейлер проводить щоденно дії з фізичного оновлення магазину (клінінг, частковий ремонт, заміна вивіски, вивіз старого товару тощо).

Нагадаємо:

За словами члена правління Української асоціації меблярів (УАМ) та експерта з експорту Оксани Донски, до українських меблярів повертається IKEA на закупівлю доволі широкої асортиментної матриці меблів.