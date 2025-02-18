В Україні зростає експорт меблів: один з плюсів - IKEA

Українські меблярі за 2024 рік експортували продукції на $909 млн, що на 15,5% більше, ніж попереднього року.

Про це повідомила член правління Української асоціації медлярів (УАМ) та експерт з експорту Оксана Донска, передає "Інтерфакс-Україна".

"Разом деревообробна галузь і меблева галузь входять в топ-10 товарних груп в експорті з часткою в товарному експорті України 5,7%. Впевнена, що динаміку на зростання експорту меблів ми будемо зберігати і є шанс, що цього року перетнемо позначку в $1 млрд", - сказала Донска.

Такий позитивний прогноз експерт пояснила трендами загальносвітового ринку меблів, якій повернув тенденції на зростання, наприклад, по країнам Європи від 8 до 10% на рік.

"Ще один плюс - до нас повертається IKEA на закупівлю доволі широкої асортиментної матриці меблів. Одночасно у нас зростає кількість експортерів до великих компаній. Це стосується і малого, і середнього бізнесу, який вимушено йде на експорт, тому що внутрішній ринок значно скоротився", - каже вона.

За її словами, експерти до війни оцінювали ємність внутрішнього ринку у $1-1,2 млрд, зараз він скоротився вдвічі, приблизно до $500-600 млн.

При цьому українські меблярі у 2024 році досягли зростання експорту на фоні дефіциту кадрів (за оцінкам виробників на 30-40%).

Оптимізувати собівартість і утримати рівень конкурентоспроможної ціни меблярам допомагала грантова підтримка - як від держави, так і міжнародних донорів, завдяки якій вони змінювали обладнання на фабриках і підвищували свою продуктивність.

Нагадаємо:

Виробник корпусних меблів компанія з Хмельницького "Аккорд Імпорт" розширить виробничі потужності майже втричі, побудувавши новий завод у Хмельницькому, де планує створити 140 робочих місць. Обсяг інвестицій – $14 млн.