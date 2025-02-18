IKEA возобновит работу в Украине в 2025 году

Открытие магазинов IKEA в Украине ожидается в 2025 году.

Об этом сообщил операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, окончательная дата открытия будет сообщена официально компанией IKEA.

"Есть очень обнадеживающая информация, что это точно произойдет в этом году, но есть два сценария. Первый - в Украине прекратятся боевые действия, соответственно это произойдет очень-очень быстро. Если боевые действия не прекращаются, открытие займет немного больше времени. Физически они уже готовы", - сообщил Лашин.

Он отметил, что ритейлер проводит ежедневно действия по физическому обновлению магазина (клининг, частичный ремонт, замена вывески, вывоз старого товара и т.д.).

Напомним:

По словам члена правления Украинской ассоциации мебельщиков (УАМ) и эксперта по экспорту Оксаны Донски, к украинским мебельщикам возвращается IKEA на закупку довольно широкой ассортиментной матрицы мебели.