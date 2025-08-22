У санаторія "Сонячне Закарпаття" з'явився новий управитель

Агентство з розшуку та менеджменту активів визначило переможця відкритого конкурсу з управління арештованим майновим комплексом санаторію "Сонячне Закарпаття" на Закарпатті.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За результатами конкурсу через електронну систему Prozorro, право управління отримало ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТВК".

Наразі триває процедура укладення договору управління, який передбачатиме збереження санаторію, підтримання його належного стану та перерахування доходів у державний бюджет.

Умовами договору також передбачено щомісячну сплату гарантійного платежу у розмірі 229 634,06 грн, яка є сумою мінімального платежу. Загалом Управитель зобов'язаний перераховувати 80% від доходу з управління до держбюджету, зазначає АРМА.

Повідомляється, що санаторій "Сонячне Закарпаття" відомий своєю лікувально-оздоровчою базою, що включає житлові та лікувальні корпуси, бювети мінеральних вод, допоміжні приміщення й об’єкти рекреаційної інфраструктури. До оголошення конкурсу АРМА здійснило виїзний огляд комплексу та зафіксувало його фактичний стан.

Нагадаємо:

На початку червня стало відомо, що на території санаторіїв на Закарпатті, переданих АРМА, незаконно виробляють мінеральну воду. Йдеться про санаторії "Поляна" та "Сонячне Закарпаття", де працівники Центрального апарату АРМА провели огляд арештованих активів.

АРМА завершило конкурсний відбір управителя для цілісного майнового комплексу санаторію "Поляна" на Закарпатті. За результатами розкриття та оцінки пропозицій переможцем аукціону визначено ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТВК".