Санаторій "Поляна" на Закарпатті отримав нового управителя

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів завершило конкурсний відбір управителя для цілісного майнового комплексу санаторію "Поляна" на Закарпатті.

Про це повідомляє АРМА.

За результатами розкриття та оцінки пропозицій переможцем аукціону визначено ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТВК".

Наразі триває процедура укладення договору управління, яким буде передбачено збереження арештованого майна, забезпечення його ефективної експлуатації та отримання доходів до державного бюджету, зазначає АРМА.

Так, відповідно до договору управитель щомісячно сплачуватиме гарантійний платіж у розмірі 306 941,67 грн незалежно від результатів управління. 93% від доходу одержаного від управління будуть надходити до держбюджету.

АРМА нагадало, що цілісний майновий комплекс санаторію "Поляна" включає низку об’єктів нерухомості, зокрема будівлі оздоровчого призначення та інфраструктурні споруди.

Нагадаємо:

На початку червня стало відомо, що на території санаторіїв на Закарпатті, переданих АРМА, незаконно виробляють мінеральну воду. Йдеться про санаторії "Поляна" та "Сонячне Закарпаття", де працівники Центрального апарату АРМА провели огляд арештованих активів.