Завод скловиробів голови Ради Федерації роботодавців купує пивзавод

Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл ТОВ "Костопільський завод скловиробів" на набуття контролю над ПрАТ "Хмельницький обласний пивзавод".

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

ПрАТ "Хмельницький обласний пивзавод" ("Хмельпиво") виробляє продукцію під брендом "Проскурівське". Згідно з даними YouControl, бенефіціаром підприємства є керівник заводу Олександр Лисюк.

"Костопільський завод скловиробів" належить болгарській компанії "Фішерман інвестментс", Дмитру Олійнику (19,46%), Тетяні Олійник (16,27%), Кирилу та Івану Олійникам (по 6,9%), а також Андрію Рибицькому (9,05%).

"Костопільський завод скловиробів" (KZS Glass) виробляє тару для харчової, фармацевтичної й інших галузей. За даними на сайті компанії, у 2024 році було вироблено понад 450 млн скловиробів, 60% з яких було поставлено на європейський ринок.

Наглядову раду підприємства очолює Дмитро Олійник, який з 2010 року також є головою Ради Федерації роботодавців України.

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