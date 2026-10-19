У Хмельницькому після російської атаки загорілось підприємство

Унаслідок атаки ворога в Хмельницькому пошкоджено підприємство, на якому виникла пожежа, також постраждав житловий будинок.

Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Попередньо, постраждалих немає.

Також в області є знеструмлення споживачів електроенергії внаслідок обриву лінії електропередач.

Нагадаємо:

Унаслідок ворожого обстрілу Києва суттєво постраждало одне з приміщень Рахункової палати, зокрема пошкоджено техніку та інше майно.