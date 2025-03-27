Фінський Hesburger відкрив завод у Борисполі

Фінська мережа швидкого харчування Hesburger відкрила виробництво з виготовлення котлет для бургерів і складський розподільчий центр у місті Бориспіль. Загальний обсяг інвестицій становив 7,3 млн євро.

Про це ЕП повідомили під час відкриття виробництва.

Повноцінна робота виробництва розпочнеться вже з 31 березня. Потужності заводу дозволяють перероблювати близько 6 тонн м’яса на добу.

За словами генеральної директорки Hesburger в Україні Ванди Замічки-Бергедаль, будівництво було тривалим і двічі переривалося, що значно подовжило терміни реалізації проєкту.

Потужності заводу можуть обслуговувати до 50 ресторанів. Нині на території України працює лише 7 ресторанів – всі вони розташовані у Києві та Київській області.

За словами директорки Hesburger в Україні, компанія вже інвестувала у відкриття своїх точок в інших регіонах, але будівництво ще не розпочато.

Hesburger розраховує на розширення мережі вже цього року.

До відкриття заводу Україна імпортувала м’ясо для бургерів з-за кордону, зокрема з Литви. Також частину продуктів купували безпосередньо в українських виробників, зокрема овочі та молочну продукцію.

Новий виробничий та складський комплекс створить 10 нових робочих місць. Загалом у Hesburger в Україні працює 75 співробітників.

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