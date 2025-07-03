Hesburger планує інвестувати понад 12 мільйонів євро у заклади на заході України

Hesburger Ukraine планує інвестувати понад 12 млн євро у створення щонайменше 10 нових ресторанів у західних регіонах України протягом найближчих п’яти років.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Йдеться, що фінська сімейна мережа швидкого харчування Hesburger заснована в 1966 році. Станом на 2025 рік має понад 480 ресторанів у дев’яти країнах, включно з Україною, де наразі працюють сім закладів у Києві та Київській області. Український підрозділ компанії працевлаштовує приблизно 75 співробітників.

Як зазначає відомство, у березні 2025 року Hesburger інвестував 7,3 млн євро у виробничо‑складський комплекс з виготовлення котлет та зберігання продукції під Києвом. Потужність об’єкта становить до 6 тонн м’яса на добу, а очікуваний обсяг – обслуговування до 50 ресторанів. Створено десять нових робочих місць.

Мінагро підкреслює, що ця ініціатива стала першою фінською промисловою інвестицією в Україну з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо:

Навесні стало відомо, що 31 березня розпочнеться повноцінна робота виробництва компанії Hesburger у місті Бориспіль.

За словами генеральної директорки Hesburger в Україні Ванди Замічки-Бергедаль, будівництво було тривалим і двічі переривалося, що значно подовжило терміни реалізації проєкту.

До відкриття заводу Україна імпортувала м’ясо для бургерів з-за кордону, зокрема з Литви. Також частину продуктів купували безпосередньо в українських виробників, зокрема овочі та молочну продукцію.