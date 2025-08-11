Харьков получит средства на строительство подземных отделений больницы

Харьковщина получит более 130 млн грн на строительство подземных отделений больницы и нового онкоцентра.

Об этом пишет "Думка".

Согласно приказу министра Минздрава Виктора Ляшко, Харьковская область получит рекордное финансирование в сфере здравоохранения - более 130,5 млн грн из государственного бюджета.

Средства пойдут на реализацию двух масштабных медицинских проектов, говорится в сообщении.

На строительство инновационного комплекса подземных отделений в Харьковской областной клинической больнице предусмотрено более 80,5 млн грн. Его "сердцем" станет новый подземный переход, который соединит корпуса медучреждения на проспекте Независимости, отмечает издание.

"Второй проект - строительство современного Областного центра онкологии на улице Лесопарковской. Это будет первая очередь работ с корректировкой проекта, на которую государство выделило 50 млн грн", - говорится в сообщении.

"Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что эти изменения утверждены постановлением Кабмина и они стали частью масштабной программы модернизации медицинской сети Украины", - добавляет "Думка".

