Бренд Gucci зареєстрував торгову марку в Росії

Італійський бренд Gucci офіційно зареєстрував свою торгову марку в Роспатенті.

Про це пише Liga.net з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що заявку подали 2 червня 2023 року, дата держреєстрації – 18 лютого 2025 року. Guccio Gucci, яка зареєстрована у Флоренції, отримала права на товарний знак у Росії до 2033 року.

Бренд зможе реалізовувати сумки, сукні, жіночий та дитячий одяг, спідню білизну, купальники, взуття та головні убори. А також спортивні товари, зокрема лижі та дошки для серфінгу, м'які іграшки, ювелірні вироби, посуд і кухонний інвентар.

Окрім цього, зареєстрований товарний знак дає компанії право займатися рекламною діяльністю, створювати кулінарні скульптури та відкривати заклади громадського харчування.

Нагадаємо:

В березні 2022 року у Росії почали зупиняти роботу бутики брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.