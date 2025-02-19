Бренд Gucci зарегистрировал торговую марку в России

Итальянский бренд Gucci официально зарегистрировал свою торговую марку в Роспатенте.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что заявку подали 2 июня 2023 года, дата госрегистрации - 18 февраля 2025 года. Guccio Gucci, которая зарегистрирована во Флоренции, получила права на товарный знак в России до 2033 года.

Бренд сможет реализовывать сумки, платья, женскую и детскую одежду, нижнее белье, купальники, обувь и головные уборы. А также спортивные товары, в частности лыжи и доски для серфинга, мягкие игрушки, ювелирные изделия, посуду и кухонный инвентарь.

Кроме этого, зарегистрированный товарный знак дает компании право заниматься рекламной деятельностью, создавать кулинарные скульптуры и открывать заведения общественного питания.

Напомним:

В марте 2022 года в России начали останавливать работу бутики брендов Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.