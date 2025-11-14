Громади отримають 936,6 млн грн додаткової дотації: кому її спрямують

Уряд затвердив розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам в обсязі 936,6 млн грн. Їх спрямують громадам, розташованим на територіях можливих або активних бойових дій, для яких не визначена дата їхнього припинення/завершення.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Йдеться про розпорядження Кабміну від 13 листопада 2025 року "Про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам".

Як зазначає відомство, 360 млн грн перелбачані для 9 обласних бюджетів – Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Ще 576,6 млн грн – для 93 бюджетів територіальних громад у зазначених регіонах.

Кошти будуть спрямовані на забезпечення першочергових потреб місцевих бюджетів, Зокрема, на будівництво та облаштування первинних (мобільних) укриттів та заходи із забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Також їх спрямують на виконання першочергових аварійно-відновлювальних робіт, ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і систем тощо.

Крім того, за них купуватимуть пально-мастильні матеріали для систем життєзабезпечення в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет Міністрів України схвалив розподіл 1,4 млрд грн додаткової дотації 360 місцевим бюджетам територіальних громад, а також обласним бюджетам на деокупованих і постраждалих від війни територіях за ІІІ квартал 2025 року.