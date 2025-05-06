Екологічна загроза: громада просить націоналізувати НПЗ Коломойського

Надвірнянська громада (Івано-Франківська область) закликала націоналізувати завод "Нафтохімік Прикарпаття" (колишній Надвірнянський нафтопереробний завод), на території якого розміщені очисні споруди.

Про це повідомив голова громади Зіновій Андрійович, передає "Укрінформ".

За його словами, через відсутність фінансування підприємства їх робота опинилася під загрозою зупинки.

Андрійович розповів, що звернення щодо націоналізації вже передали на засідання Конгресу при президентові України від області.

Завод не працює понад десять років, однак саме на його території розташовані очисні споруди, які обслуговують місто.

"Ще у січні нас попередили, що завод не фінансується акціонерами, а це ставить під загрозу роботу очисних споруд. Якщо вони зупиняться, стоки можуть потрапити в річки, а звідти — у Чорне море. Це створює реальну екологічну загрозу", — зазначив Андрійович.

Щодня на очисні споруди надходить до шести кубометрів стічних вод. Крім того, завод не сплачує місцеві податки та має борги із зарплати перед працівниками. Сума податкової заборгованості перед громадою вже сягнула майже 10 млн грн.

ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" – одне з шести нафтопереробних підприємств України та єдине, що працювало з українською сировиною. Його потужності не використовуються для перероблення нафти більше 10 років, підприємство заробляє на зберіганні нафти та нафтопродуктів.

Розташоване в місті Надвірна Івано-Франківської області. Підприємство забезпечує понад 500 робочих місць.

Акціонерами Нафтохіміка Прикарпаття, крім ФДМ, є Weavernal Holdings (19%), Deneiro Ventures (19%), Romannor Investments (19%) і Domennium Enterprises (14%), пов'язані з неформальною групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Нагадаємо:

Аукціон щодо приватизації державного пакету акцій ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" у розмірі 26%, оголошений на 20 листопада 2024 року, не відбувся через відсутність учасників.