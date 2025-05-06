Экологическая угроза: громада просит национализировать НПЗ Коломойского

Надворнянская община (Ивано-Франковская область) призвала национализировать завод "Нефтехимик Прикарпатья" (бывший Надворнянский нефтеперерабатывающий завод), на территории которого размещены очистные сооружения.

Об этом сообщил председатель общины Зиновий Андрийович, передает "Укринформ".

По его словам, из-за отсутствия финансирования предприятия их работа оказалась под угрозой остановки.

Андрийович рассказал, что обращение о национализации уже передали на заседание Конгресса при президенте Украины от области.

Завод не работает более десяти лет, однако именно на его территории расположены очистные сооружения, которые обслуживают город.

"Еще в январе нас предупредили, что завод не финансируется акционерами, а это ставит под угрозу работу очистных сооружений. Если они остановятся, стоки могут попасть в реки, а оттуда - в Черное море. Это создает реальную экологическую угрозу", - отметил Андреевич.

Ежедневно на очистные сооружения поступает до шести кубометров сточных вод. Кроме того, завод не платит местные налоги и имеет долги по зарплате перед работниками. Сумма налоговой задолженности перед громадой уже достигла почти 10 млн грн.

ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" - одно из шести нефтеперерабатывающих предприятий Украины и единственное, которое работало с украинским сырьем. Его мощности не используются для переработки нефти более 10 лет, предприятие зарабатывает на хранении нефти и нефтепродуктов.

Расположено в городе Надворная Ивано-Франковской области. Предприятие обеспечивает более 500 рабочих мест.

Акционерами Нефтехимика Прикарпатья, кроме ФГИ, являются Weavernal Holdings (19%), Deneiro Ventures (19%), Romannor Investments (19%) и Domennium Enterprises (14%), связанные с неформальной группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Напомним:

Аукцион по приватизации государственного пакета акций ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" в размере 26%, объявленный на 20 ноября 2024 года, не состоялся из-за отсутствия участников.