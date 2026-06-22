Акції SpaceX можуть впасти після відновлення торгів на американському ринку

У понеділок 22 червня під час передбіржевих торгів акції SpaceX впали на 4,6 %, що може призвести до третього поспіль зниження їхньої вартості після відновлення торгів на тлі закінчення державного свята.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ці ранні коливання відбулися після падіння на понад 8% під час сесій у середу та четвер, перед тим як американський ринок закрився в п'ятницю з нагоди федерального свята "Джунтінт".

Перші дні торгів акціями SpaceX супроводжувалися волатильністю, що зазвичай характерна для нових первинних публічних розміщень з низьким обсягом акцій у вільному обігу – у перший день для торгівлі було доступно 4,2% від загальної кількості акцій у обігу – та високим інтересом з боку роздрібних інвесторів.

Проте на момент закриття торгів у четвер акції компанії Ілона Маска, що займається ракетною технікою та штучним інтелектом, були на 37% вищими за ціну первинного розміщення (IPO) у 135 доларів, а ринкова капіталізація становила 2,4 трлн доларів.

Рішення компанії про впровадження штучного інтелекту шляхом придбання у лютому компанії xAI, що належить Маску, перетворило цей лістинг на своєрідний референдум щодо перспектив IPO конкурентів — Anthropic PBC та OpenAI, які планують вийти на біржу вже цього року.

Компанія, офіційна назва якої — Space Exploration Technologies Corp., на перший тиждень торгів ненадовго випередила за ринковою вартістю Amazon.com Inc. та Microsoft Corp., але на момент закриття торгів її ринкова вартість виявилася нижчою за ринкову вартість обох компаній.

Акції компанії були включені до списку KeyBanc Capital Markets з рекомендацією "секторна вага"; аналітики зазначили, що, хоча в довгостроковій перспективі існує багато напрямків із високим потенціалом зростання, "співвідношення ризику та прибутковості в найближчій перспективі видається збалансованим".

Нагадаємо:

Перший у світі трильйонер, американець Ілон Маск заявив, що його ракетна компанія SpaceX може принести 1 трильйон доларів доходу до 2030 року.