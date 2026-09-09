Новини 9 вересня: виробництво сталі впало вдвічі, новий графік метро в Києві

Про що говорили сьогодні?

Про Угорщину. Загальний суд ЄС відхилив позов Угорщини проти спрямування доходів від заморожених активів російського Центробанку на оборону України.

Про сталь. Металургійні підприємства України за підсумками серпня скоротили випуск сталі на 57,3% у річному обчисленні — до 277 тисяч тонн.

Про метро в Києві. З 10 вересня в Києві зміниться графік роботи столичного метро: у зв'язку зі скороченням комендантської години всі станції "підземки" працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень.

Про зростання ВВП. Український ВВП в другому кварталі збільшився лише на 0,4% – це у півтора раза менше, ніж у попередніх прогнозах.

Про "Плани стійкості". Премʼєр-міністр Сергій Корецький заявив, що в деяких регіонах країни є відставання у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання у межах "планів стійкості".

Ексклюзиви ЕП:

Дірявий дах під Податковою, кредит "Оболоні" та зниклі 3 мільярди. Історія останнього "зомбі-банку" України

Як працює останній в Україні "зомбі-банк"? Чому навіть ухвалення спеціального закону не повернуло його в поле банківського законодавства? Як дірявий дах у будівлі поруч з податковою може поставити під загрозу шанси держави компенсувати виплачені вкладникам банку кошти?