Новини 12 червня: новий промисловий регіон, G7 планує вдарити по РФ

Про бензин: У травні 2025 року в Україну було імпортовано понад 5 тис. т високооктанового бензину марок А-98/100. Це найбільший місячний показник з 2009 року.

Про новий промисловий регіон: В Україні зароджується новий промисловий регіон – у Закарпатській області, де відкриваються дуже багато підприємств і будується велика потужність генерації.

Про дефолт у США: країна може зіткнутись з дефолтом за державним боргом у середині або наприкінці літа.

Про шахрайство і НБУ: Національний банк зафіксував шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ – в темі листа та назві доданого файла.

Про акції Boeing: Акції виробника літаків Boeing впали майже на 8% на торгах у США 12 червня після того, як літак Air India з 242 людьми розбився через кілька хвилин після зльоту з західного міста Ахмедабад в Індії.

Про G7: Більшість країн Групи семи готові самостійно знизити цінову межу на російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цього.

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