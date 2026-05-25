Новини 25 травня: Казахстан не стягне ні долара з "Газпрому", нові правила приватизації

Про що сьогодні говорили:

Про Казахстан, "Газпром" і "Нафтогаз". Міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв заявив, що рішення суду МФЦА про визнання арбітражного рішення у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому" не виконуватиметься на території Казахстану.

Про OnlyFans. На форумі витоків даних з'явилося оголошення про продаж нібито 340 млн записів користувачів OnlyFans, однак поки автентичність цього масиву не підтверджена.

Про снаряди. Агенція оборонних закупівель ДОТ законтрактувала рекордну кількість далекобійних артилерійських пострілів 155 мм, при чому завдяки конкуренції вдалося зекономити 16% від початкової суми.

Про приватизацію. Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов'язковими для продажу орендованого майна.

Ексклюзив ЕП:

Державне, приватне, міжнародне: чому ціни на житло для ВПО відрізняються в рази

Велика війна зробила дефіцит житла одним із ключових викликів для України. За оцінкою RDNA5, підготовленою урядом та міжнародними організаціями, житловий сектор постраждав чи не найбільше, а в наступні десять років на його відновлення необхідно майже 90 млрд дол.