Хакери виставили на продаж дані 340 мільйонів користувачів OnlyFans

На форумі витоків даних з'явилося оголошення про продаж нібито 340 млн записів користувачів OnlyFans, однак поки автентичність цього масиву не підтверджена.

Про це повідомляє профільне видання Cybernews.

Зловмисники стверджують, що отримали доступ до внутрішньої бази даних платформи і продають інформацію як про користувачів, так і про авторів.

За їхніми словами, у витоку є імена усіх користувачів, адреси електронної пошти, дати реєстрації, пов'язані профілі, а також дані про активність акаунтів.

OnlyFans поки не підтверджував витік. У перевіреному зразку, який хакери додали до допису, виявили лише 10 записів із ID користувачів, іменами, електронними адресами та профілями реєстрації, тоді як частина інших полів виявилася порожньою.

Нагадаємо:

Платформа для дорослих OnlyFans погодилася продати міноритарну частку фонду Architect Capital в угоді, яка оцінює британську компанію приблизно у 3,15 мільярда доларів.