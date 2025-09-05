Глобальний індекс криптоадоптації: Україна на десятому місці

Україна посіла десяте місце у Глобальному індексі прийняття криптовалют (The 2025 Global Adoption Index).

Про це повідомляє Chainalysis.

Це шостий щорічний індекс глобального прийняття криптовалют, який проводить Chainalysis. У кожному звіті аналізується як ончейн, так і оффчейн дані, щоб визначити, які країни лідирують у світовому прийнятті криптовалют на рівні громади.

Дослідження демонструє, як люди в різних країнах світу приймають криптовалюту.

"У 2025 році Азійсько-Тихоокеанський регіон ще більше укріпив свій статус глобального центру активності в галузі криптовалют, очолюваний Індією, Пакистаном та В’єтнамом, населення яких сприяло широкій адаптації як централізованих, так і децентралізованих послуг", – говориться у повідомленні.

Одночасно, Північна Америка піднялася на другу найвищу регіональну позицію завдяки регуляторному імпульсу, включаючи схвалення спотових ETF на біткойн та чіткі інституційні рамки, які допомогли легітимізувати та прискорити участь у криптовалютах через традиційні фінансові канали, говориться у повідомленні.

Глобальний індекс адаптації криптовалют складається з чотирьох підіндексів, кожен з яких базується на використанні різних типів криптовалютних послуг у країнах. Автори дослідження ранжують 151 країну, щодо яких мають достатні дані по кожному підіндексу.

Ранжування відбувається за такими характеристиками, як розмір населення та купівельна спроможність, обчислюють геометричне середнє рейтингу кожної країни у всіх чотирьох підіндексах, а потім нормалізують це фінальне число в діапазоні від 0 до 1, щоб надати кожній країні оцінку, що визначає її загальне ранжування. Чим ближча остаточна оцінка країни до 1, тим вищий її рейтинг.

Загальний рейтинг індексу України – 8 балів. За рейтингом отриманих значень централізованого обслуговування роздрібної торгівлі – 4 бали. Рейтинг отриманих значень централізованого сервісу – 6 балів. Рейтинг отриманих значень DeFi – 8 балів. Рейтинг вартості централізованої інституційної служби – 6 балів.

Нагадаємо:

У 2024 році посадовці зареєстрували у своїх деклараціях на 49% більше криптовалюти, аніж роком раніше. "Криптовалюта є одним із сучасних способів зберігання та інвестування коштів. Водночас деякі декларанти намагаються використовувати її для "приховування" незаконно набутих статків", – йдеться у повідомленні НАЗК.

Конгрес США схвалив перший в історії країни національний закон про криптовалюту. Документ передбачає створення регуляторного режиму для стейблкоїнів.

Китай розглядає можливість використання стейблкоїнів, прив'язаних до юаня, щоб збільшити глобальне використання своєї валюти.