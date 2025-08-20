Китай хоче запустити власну криптовалюту на основі юаня

Китай розглядає можливість використання стейблкоїнів, прив'язаних до юаня, щоб збільшити глобальне використання своєї валюти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Державна рада Китаю може схвалити дорожню карту для більшого використання юаня на міжнародних ринках, що включатиме стратегічне реагування на ініціативи США щодо стейблкоїнів, зазначили джерела.

Очікується, що план передбачатиме цілі щодо використання китайської валюти на глобальних ринках і визначатиме відповідальність місцевих регуляторів. Дорожня карта також включатиме рекомендації щодо запобігання ризикам.

Вищі керівники Китаю планують зустріч наприкінці цього місяця, де вони обговорять міжнародну роль юаня та стейблкоїни, які набирають популярності у світі. На цій зустрічі, ймовірно, буде визначено основні напрямки розвитку стейблкоїнів і їх застосування в бізнесі.

Якщо план щодо стейблкоїнів буде затверджено, це означатиме суттєву зміну в підході Китаю до цифрових активів. Країна заборонила торгівлю криптовалютами і видобуток криптовалют у 2021 році через побоювання за стабільність фінансової системи.

Китай давно прагне, щоб юань став глобальною валютою, подібно до долара чи євро, відображаючи його статус другої економіки світу. Однак суворі контроль за капіталом і торгові надлишки у трильйони доларів працюють проти цієї мети.

Ці обмеження можуть стати основною перешкодою для розвитку стейблкоїнів, як зазначають учасники ринку.

Довідка. Стейблкоїни — це тип криптовалют, який підтримує стабільну вартість і зазвичай прив'язаний до фіатної валюти, наприклад, до долара США. Вони часто використовуються криптотрейдерами для переміщення коштів між токенами.