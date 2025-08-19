Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

Фонд госимущества рассказал, какие объекты продал на аукционах дороже всего

Андрій Муравський — 19 августа, 12:24
Фонд госимущества рассказал, какие объекты продал на аукционах дороже всего
Getty Images

Более 21,8 млрд грн в бюджеты разных уровней - результат аукционов по малой приватизации на Prozorro.Продажи за семь лет.

Об этом в Facebook сообщает Фонд государственного имущества Украины.

"За семь лет внедрения реформы малой приватизации Украина заработала через Прозорро.Продажи почти 21,8 млрд грн и они были направлены в бюджеты разных уровней", - говорится в сообщении.

"Из них почти 15,9 млрд грн получил госбюджет от продажи объектов Фондом госимущества Украины и почти 6 млрд грн поступило в местные бюджеты от реализации имущества общин", - уточняет Фонд.

С начала внедрения реформы в системе Прозорро.Продажи состоялось почти 7,4 тыс. успешных онлайн-аукционов. По результатам торгов стоимость государственного и коммунального имущества выросла в 2,2 раза.

"Это показывает, что даже относительно небольшие объекты государственной собственности пользуются спросом и приносят значительный финансовый результат", - подчеркнула и. о. председателя ФГИУ Иванна Смачило.

Важно отметить, что даже несмотря на войну этот процесс не сбавляет обороты. А это означает реальные инвестиции в украинскую экономику и дополнительные поступления в государственный бюджет, укрепляя финансовую устойчивость Украины", - говорит она.

С момента запуска приватизационных аукционов за право приобрести публичное имущество посоревновались уже почти 18,6 тысяч участников. В среднем на торгах за государственное или коммунальное имущество соревновалось три участника на торги, говорится в сообщении.

Активнее всего конкурировали за недостроенный спецгараж в Киеве: в результате конкуренции 48 участников подняли стоимость актива более чем в 34 раза.

В пятерку самых дорогих лотов малой приватизации за семь лет реформы вошли:

гостиница "Днепр" - 1,1 млрд грн,

Калушская ТЭЦ - более 800 млн грн,

отель "Казацкий" - 400 млн грн.

Львовская исправительная колония - 377,5 млн грн,

Ивано-Франковский котельно-сварочный завод - 320,2 млн грн.

Все эти объекты находились в государственной собственности, в том числе два из них ФГИУ продал уже после полномасштабного вторжения. Всего во время действия военного положения организаторы привлекли почти 11,2 млрд грн в государственный и местные бюджеты от приватизации.

ФГИУ напоминает, что аукционы по малой приватизации проходят в системе Прозорро.Продажи с 2018 года. Это акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики.

На этих аукционах государство и общины продают объекты балансовой стоимостью до 250 млн гривен. Наряду с этим в Украине продолжается и большая приватизация, которая обеспечивает еще большие поступления. Она охватывает приватизацию государственных активов с балансовой стоимостью более 250 млн грн и тоже аукционы проводятся исключительно через систему Прозорро.Продажи.

Напомним:

По результатам первого полугодия 2025 года от приватизации в государственный бюджет уже поступило 820,5 млн гривен и 156,59 млн гривен НДС, поэтому совокупный экономический эффект составил более 977 млн гривен

Ранее сообщалось, что пользователи государственных сельскохозяйственных земель уплатили за полугодие 526,8 миллионов гривен.

Prozorro ФГИУ приватизация

ФГИУ

Фонд госимущества рассказал, какие объекты продал на аукционах дороже всего
Дорожное покрытие на Львовщине сдали в аренду за 100 тысяч гривен в месяц
"Большая приватизация" превышает финпомощь некоторых европарнтеров

Последние новости