Фонд госимущества рассказал, какие объекты продал на аукционах дороже всего
Более 21,8 млрд грн в бюджеты разных уровней - результат аукционов по малой приватизации на Prozorro.Продажи за семь лет.
Об этом в Facebook сообщает Фонд государственного имущества Украины.
"За семь лет внедрения реформы малой приватизации Украина заработала через Прозорро.Продажи почти 21,8 млрд грн и они были направлены в бюджеты разных уровней", - говорится в сообщении.
"Из них почти 15,9 млрд грн получил госбюджет от продажи объектов Фондом госимущества Украины и почти 6 млрд грн поступило в местные бюджеты от реализации имущества общин", - уточняет Фонд.
С начала внедрения реформы в системе Прозорро.Продажи состоялось почти 7,4 тыс. успешных онлайн-аукционов. По результатам торгов стоимость государственного и коммунального имущества выросла в 2,2 раза.
"Это показывает, что даже относительно небольшие объекты государственной собственности пользуются спросом и приносят значительный финансовый результат", - подчеркнула и. о. председателя ФГИУ Иванна Смачило.
Важно отметить, что даже несмотря на войну этот процесс не сбавляет обороты. А это означает реальные инвестиции в украинскую экономику и дополнительные поступления в государственный бюджет, укрепляя финансовую устойчивость Украины", - говорит она.
С момента запуска приватизационных аукционов за право приобрести публичное имущество посоревновались уже почти 18,6 тысяч участников. В среднем на торгах за государственное или коммунальное имущество соревновалось три участника на торги, говорится в сообщении.
Активнее всего конкурировали за недостроенный спецгараж в Киеве: в результате конкуренции 48 участников подняли стоимость актива более чем в 34 раза.
В пятерку самых дорогих лотов малой приватизации за семь лет реформы вошли:
гостиница "Днепр" - 1,1 млрд грн,
Калушская ТЭЦ - более 800 млн грн,
отель "Казацкий" - 400 млн грн.
Львовская исправительная колония - 377,5 млн грн,
Ивано-Франковский котельно-сварочный завод - 320,2 млн грн.
Все эти объекты находились в государственной собственности, в том числе два из них ФГИУ продал уже после полномасштабного вторжения. Всего во время действия военного положения организаторы привлекли почти 11,2 млрд грн в государственный и местные бюджеты от приватизации.
ФГИУ напоминает, что аукционы по малой приватизации проходят в системе Прозорро.Продажи с 2018 года. Это акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики.
На этих аукционах государство и общины продают объекты балансовой стоимостью до 250 млн гривен. Наряду с этим в Украине продолжается и большая приватизация, которая обеспечивает еще большие поступления. Она охватывает приватизацию государственных активов с балансовой стоимостью более 250 млн грн и тоже аукционы проводятся исключительно через систему Прозорро.Продажи.
Напомним:
По результатам первого полугодия 2025 года от приватизации в государственный бюджет уже поступило 820,5 млн гривен и 156,59 млн гривен НДС, поэтому совокупный экономический эффект составил более 977 млн гривен
Ранее сообщалось, что пользователи государственных сельскохозяйственных земель уплатили за полугодие 526,8 миллионов гривен.