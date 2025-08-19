Фонд госимущества рассказал, какие объекты продал на аукционах дороже всего

Более 21,8 млрд грн в бюджеты разных уровней - результат аукционов по малой приватизации на Prozorro.Продажи за семь лет.

Об этом в Facebook сообщает Фонд государственного имущества Украины.

"За семь лет внедрения реформы малой приватизации Украина заработала через Прозорро.Продажи почти 21,8 млрд грн и они были направлены в бюджеты разных уровней", - говорится в сообщении.

"Из них почти 15,9 млрд грн получил госбюджет от продажи объектов Фондом госимущества Украины и почти 6 млрд грн поступило в местные бюджеты от реализации имущества общин", - уточняет Фонд.

С начала внедрения реформы в системе Прозорро.Продажи состоялось почти 7,4 тыс. успешных онлайн-аукционов. По результатам торгов стоимость государственного и коммунального имущества выросла в 2,2 раза.

"Это показывает, что даже относительно небольшие объекты государственной собственности пользуются спросом и приносят значительный финансовый результат", - подчеркнула и. о. председателя ФГИУ Иванна Смачило.

Важно отметить, что даже несмотря на войну этот процесс не сбавляет обороты. А это означает реальные инвестиции в украинскую экономику и дополнительные поступления в государственный бюджет, укрепляя финансовую устойчивость Украины", - говорит она.

С момента запуска приватизационных аукционов за право приобрести публичное имущество посоревновались уже почти 18,6 тысяч участников. В среднем на торгах за государственное или коммунальное имущество соревновалось три участника на торги, говорится в сообщении.

Активнее всего конкурировали за недостроенный спецгараж в Киеве: в результате конкуренции 48 участников подняли стоимость актива более чем в 34 раза.

В пятерку самых дорогих лотов малой приватизации за семь лет реформы вошли:

гостиница "Днепр" - 1,1 млрд грн,

Калушская ТЭЦ - более 800 млн грн,

отель "Казацкий" - 400 млн грн.

Львовская исправительная колония - 377,5 млн грн,

Ивано-Франковский котельно-сварочный завод - 320,2 млн грн.

Все эти объекты находились в государственной собственности, в том числе два из них ФГИУ продал уже после полномасштабного вторжения. Всего во время действия военного положения организаторы привлекли почти 11,2 млрд грн в государственный и местные бюджеты от приватизации.

ФГИУ напоминает, что аукционы по малой приватизации проходят в системе Прозорро.Продажи с 2018 года. Это акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики.

На этих аукционах государство и общины продают объекты балансовой стоимостью до 250 млн гривен. Наряду с этим в Украине продолжается и большая приватизация, которая обеспечивает еще большие поступления. Она охватывает приватизацию государственных активов с балансовой стоимостью более 250 млн грн и тоже аукционы проводятся исключительно через систему Прозорро.Продажи.

Напомним:

По результатам первого полугодия 2025 года от приватизации в государственный бюджет уже поступило 820,5 млн гривен и 156,59 млн гривен НДС, поэтому совокупный экономический эффект составил более 977 млн гривен

Ранее сообщалось, что пользователи государственных сельскохозяйственных земель уплатили за полугодие 526,8 миллионов гривен.