Фонд держмайна продав за тиждень об’єкти на понад 211 мільйонів гривень

Фонд державного майна України продав за тиждень об’єкти на 211,53 млн гривень. Найдорожчим об’єктом став єдиний майновий комплекс "Енергосталі" в місті Харків.

Про це Фонд держмайна повідомляє у Facebook.

"Минулого тижня команда Фонду державного майна України успішно провела онлайн-аукціони з приватизації у системі "Prozorro.Продажі" на загальну суму переможних ставок 211,53 млн гривень. Зростання вартості об’єктів відбулося у 40,33 раза", – говориться у повідомленні.

Загалом за лоти змагалися 21 учасник, тобто у середньому на лот припадало 7 охочих придбати державні об’єкти, зазначає ФДМУ.

Найдорожчим об’єктом минулого тижня став ЄМК ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" в місті Харків. Ціна зросла зі стартових — 5,2 млн. гривень до фінальних — 209,1 млн гривень.

"Також попитом серед інвесторів користувались нежитлові будівлі і споруди у складі приміщень на Полтавщині, де ціна зросла від 9,5 тис. гривень до 2 млн гривень", – додає фонд.

Нагадаємо:

За результатом повторного аукціону з приватизації харківського державного підприємства "Енергосталь" ціна лоту зросла з 5,24 млн грн без ПДВ до 209,11 млн грн. Перший аукціон відбувся 12 серпня 2025 року. Тоді ціна піднялася до 600 млн грн, однак пізніше переможець та ще один учасник відмовилися підписати протокол, що призвело до зриву приватизації.

Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону АТ "Одеський припортовий завод" ("ОПЗ"). Аукціон призначили на 25 листопада 2025 року.

Понад 21,8 млрд грн до бюджетів різних рівнів — результат аукціонів з малої приватизації на Prozorro.Продажі за сім років. До пʼятірки найдорожчих лотів малої приватизації за сім років реформи увійшли готель "Дніпро", Калуська ТЕЦ, готель "Козацький", Львівська виправна колонія та Івано-Франківський котельно-зварювальний завод.