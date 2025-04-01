Компанії "Сумихімпром" та "Укрбуд" виставили на продаж

Фонд держмайна підготувало до приватизації хімічно-промислову та будівельну компанії "Сумихімпром" та "Укрбуд". Аукціони пройдуть на платформі "Прозорро.Продажі".

Про це йдеться на сайті Фонду.

Зазначається, що на 11 червня 2025 року заплановано проведення аукціону з приватизації АТ "Сумихімпром". Cтартова ціна — 1,16 млрд гривень.

18 червня 2025 року заплановано проведення аукціону з приватизації державного пакету акцій розміром 100% статутного капіталу державного акціонерного товариства "Будівельна компанія «Укрбуд". Cтартова ціна — 262,6 млн гривень.

"Умови продажів для обох підприємств: нові власники мають погасити протягом шести місяців борги із зарплати та перед бюджетом на момент покупки. Також покупці зобов’язані погасити борги перед кредиторами, за винятком боргів перед підсанкційними особами та кредиторами з рф та рб", – наголосили в Фонді держмайна.

Для отримання доступу до підготовленого Фондом інформаційного пакета про об’єкти великої приватизації потенційному покупцю необхідно укласти договір про конфіденційність інформації з обраним електронним майданчиком.

На підставі цього договору потенційний покупець має можливість, зокрема:

- запитувати додаткову інформацію про об'єкт приватизації;

- оглянути виробничі об’єкти товариства;

- провести усне інтерв’ю з керівником товариства тощо.

Нагадаємо:

ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" з групи BVG Геннадія Буткевича (співвласника АТБ) сплатило 1,89 млрд грн за приватизацію ТОВ "Аерок".