Фонд госимущества объявил аукцион по приватизации пакета акций "Сумыхимпрома"

Фонд госимущества объявил аукцион по приватизации пакета акций публичного акционерного общества "Сумыхимпром", стартовая цена лота - 1 158 050 202,00 грн без НДС.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Команда ФГИУ объявила онлайн-аукцион по большой приватизации государственного пакета акций размером 99,9952% уставного капитала публичного акционерного общества "Сумыхимпром" в г. Сумы. Торги состоятся в системе "Прозорро.Продажи" 11 июня, подача предложений для участия в торгах принимаются до 10 июня, 20:00", - информирует ФГИУ.

К продаже предложено 1 738 665 246 штук простых именных акций, что составляет 99,9952 % в уставном капитале ПАО "Сумыхимпром", уточнили в Фонде.

"Сумыхимпром" является одним из ключевых объектов большой приватизации, находящегося в управлении ФГИУ, говорится в сообщении.

Предприятие, расположенное в Заречном районе города Сумы, специализируется на производстве удобрений и азотных соединений.

Как сообщает ФГИУ, объект включает 64 единицы недвижимого имущества и инфраструктуры (производственные, складские, административные здания и сооружения и т.д.) общей площадью 462 256,70 м². Он расположен на 44 земельных участках государственной собственности площадью 637,0311 га, но именно под объект земельные участки отдельно не выделены.

Часть недвижимого имущества объекта приватизации общей площадью 5892,8 м² передано в аренду в соответствии с 17 договорами. На балансе общества имеются объекты, которые не вошли в уставный капитал и не подлежат приватизации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества подготовил к приватизации химически-промышленную и строительную компании "Сумыхимпром" и "Укрбуд". Аукционы пройдут на платформе "Прозорро.Продажи".

"Условия продаж для обоих предприятий: новые владельцы должны погасить в течение шести месяцев долги по зарплате и перед бюджетом на момент покупки. Также покупатели обязаны погасить долги перед кредиторами, за исключением долгов перед подсанкционными лицами и кредиторами из рф и рб", - отметили тогда в Фонде госимущества.

Ранее сообщалось, что менеджмент ПАО "Сумыхимпром" разработал стратегию развития предприятия, направленную на безубыточность в короткие сроки. План предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию различных цехов и расширение номенклатуры продукции.