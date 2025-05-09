Фінляндія пропонує ввести мита на весь імпорт з Росії до Євросоюзу

Фінляндія висунула пропозицію ввести мита на весь імпорт з Росії до Європейського Союзу.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен,повідомляє Bloomberg.

Мита діятимуть паралельно з антиросійськими санкціями, сказала Валтонен заявила журналістам рід час неформальнрї зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Варшаві.

"Якщо в майбутньому деякі з санкцій втратять свою ефективність, або ще що-небудь станеться, ми все одно матимемо цей тариф", – цитує її агентство.

Агентство пише, що ця пропозиція – відповідь на потенційне нове протистояння з Угорщиною щодо поновлення тарифів, які були введені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Торговельні заходи, такі як мита, пропонують обхідний шлях, оскільки для їхнього затвердження потрібна лише кваліфікована більшість.

Нагадаємо:

Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що дохід від заморожених російських активів слід використати для озброєння України.

На думку Валтонен, ЄС та США могли б спільно реалізувати цю ідею. G7 та ЄС разом заморозили близько 300 мільярдів євро російських активів, очікувана щорічна дохідність яких становить близько 3 мільярдів євро.

"Ці кошти можна було б пустити на закупівлю зброї, постачання оборонних засобів і, в довгостроковій перспективі, на відновлення України", – сказала Валтонен.

Як повідомлялося, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не допустить відновлення залежності від газу та нафти агресора.

"Дехто все ще каже, що ми повинні знову відкрити кран для російських газу та нафти. Це була б помилка історичних масштабів. І ми цього не допустимо. Залежність від Росії шкодить не лише нашій безпеці, а й економіці. Наші ціни на енергоносії не можуть диктуватися ворожим сусідом.", — заявила вона.

Новий, 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде підготований до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у травні 2025 року. Про це заявила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас. До засідання будуть зібрані всі пропозиції щодо 17-го пакету санкцій ЄС проти РФ.