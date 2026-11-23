Оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна" планує залучити позику на погашення своїх єврооблігацій у лютому 2027 року.

Про це йдеться у біржовому повідомленні, передає Інтерфакс-Україна.

Компанія повідомила власникам своїх євробондів з погашенням у лютому 2027 року, який знаходиться в обігу на суму 273,66 млн дол, про укладання фінансової угоди з Міжнародною корпорацією фінансування розвитку США (DFC). Згідно з нею VFU може залучити до 350 млн дол на достроковий викуп облігацій.

"Компанія має намір залучити кошти за цією фінансовою угодою з метою дострокового погашення кредиту та викупу облігацій (у кожному випадку – у повному обсязі за номінальною вартістю разом з усіма нарахованими та несплаченими відсотками) у дату, що настає до дати погашення", – йдеться у біржовому повідомленні.

Компанія окремо оголосить про дату добровільного дострокового погашення та викуп у належний час.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних було випущено на 300 млн дол.

Нагадаємо:

У травні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента та рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу другого за величиною українського оператора мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") з "CCC" до "CCC-".