Уряд не зміг приватизувати ще два підприємства

Ще два аукціони великої приватизації, заплановані на 20 жовтня, не відбулися через відсутність учасників. Жоден з чотирьох великих державних об'єктів восени 2026 року не вдалося продати через цю ж причину.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на аукціони з продажу пулів активів ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" і ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

Найдорожчим лотом був конфіскований у 2023 році в російського олігарха Михайла Шелкова Демурінський ГЗК зі стартовою ціною 1,82 млрд грн.

Держава планувала продати 100% частки в статутному капіталі компанії, а також права вимоги до комбінату за договорами з кіпрською Limpieza Limited і російською корпорацією "ВСМПО-Авісма", конфісковані за рішенням ВАКС від 30 вересня 2024 року.

Мотордеталь-Конотоп виставляли за 415,5 млн грн.

Пул складався зі 100% частки, стягнутої в дохід держави рішенням ВАКС від 10 серпня 2023 року, і прав вимоги за контрактами з російським АТ "Костромський завод автокомпонентів".

13 жовтня не вдалося провести аукціон із продажу держакцій Сумихімпрому зі стартовою вартістю 1,0045 млрд грн, 19 жовтня не відбувся аукціон приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою вартістю 4,308 млрд грн.

Загалом за чотири об'єкти – ОПЗ, Сумихімпром, ДемГЗК і Мотордеталь-Конотоп – держава розраховувала виручити щонайменше 7,55 млрд грн.

Нагадаємо:

З 2022 року Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду 83 позови про стягнення активів підсанкційних осіб у дохід держави, законної сили набрали 79 судових рішень.