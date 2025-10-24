ФДМУ продає підсанкційне підприємство на Київщині

Фонд державного майна України оголосив онлайн-аукціон з приватизації державної частки у розмірі 100 % у статутному капіталі дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".

Про це йдеться у повідомленні на сайті ФДМУ.

Аукціон пройде в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" 4 листопада. Стартова ціна об'єкта приватизації — 37,88 млн гривень без ПДВ.

"Атлантіс-Пак Україна" розташоване на Київщині у Бучанському районі.Підприємство спеціалізується на спеціалізованій оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

ФДМУ запевняє, що "Атлантіс-Пак Україна" "є чудовим проєктом для розвитку та ведення бізнесу. Для нового власника це вдалий інвестиційний об'єкт з великим потенціалом розвитку".

Також повідомляється про чотири одиниці транспортних засобів 2002 – 2020 року випуску.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов'язаний забезпечити погашення заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 місяців та не допустити звільнення працівників.

Нагадаємо:

Компанія "Атлантіс – ПАК Україна" відноситься до санкційного майна яке було передано в управління Фонду.

Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів російсько-грецького олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріякі.

Тоді повідомлялося, що у Саввіді та його дружини заберуть 100% корпоративних акцій ПрАТ "Пентопак", який є одним з лідерів з виробництва упаковки для м'ясних та ковбасних виробів та 100% корпоративних прав дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".