Ексвласник телеканалу ZIK та втікач Димінський має бізнес у Латвії

Колишній український олігарх Петро Димінський, який володів часткою мережі АЗС WOG та телеканалом ZIK а з 2017 року тікає від арешту закордоном, володіє бізнесом у Латвії.

ПРо це повідомили у своєму розслідуванні журналісти NGL.Media.

У грудні 2019 року контрольована Димінським кіпрська компанія Ablemark Limited підписала договори про надання позик пов’язаним латвійським компаніям New Fuels RSEZ SIA та Energy Resources CHP RSEZ SIA.

Мова йде приблизно про 17 млн євро. Ці гроші, ймовірно, були отримані від продажу телеканалу ZIK, який належав Димінському, соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

Латвійськими компаніями володіла пов'язана із Димінським ще одна кіпрська компанія Vulkanit Limited.

Окрім цього Vulkanit Limited володіє латвійською управлінською компанією SIA EcoEnergy AIFP.

Головою правління усіх трьох компаній, розташованих у місті Резекне на сході Латвії, виявився 48-річний українець Роман Вдовиченко.

Як повідомляє NGL, компанії Димінського намагаються підтримувати добрі стосунки з місцевою владою – наприклад, вони спонсорували будівництво нового футбольного манежу у Резекне.

Латвійські медіа неодноразово писали і про політичний вплив Димінського, зокрема, через депутатку латвійського парламенту Вікторію Плешкане з проросійської партії Stabilitātei! (Стабільність!).

Нагадаємо:

Бізнесмена Петра Димінського підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, в результаті якого 18 серпня 2017 року загинула 31-річна Наталія Тріла. Провину у наїзді на її автомобіль взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ.

За даними експертизи ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.