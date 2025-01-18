Міністру вугільної промисловості часів Ющенка оголошено підозру у привласненні 90 мільйонів

27 учасникам злочину на чолі з ексміністром вугільної промисловості оголошено підозру у привласненні 90 мільйонів гривень вкладників банку "Земельний капітал".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За інформацією ЕП, мова йде про міністра вугільної промисловості з 2005 по 2006 рік Віктора Тополова. У 2016 році ексміністр разом із дружиною купив банк "Земельний капітал".

За даними слідства, Тополов придбав фінансову установу з метою заволодіння коштами вкладників банку. До схеми він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради банку, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів.

Під керівництвом Тополова вони реєстрували нерухоме майно великої квадратури, яке нібито знаходиться в центральних районах Києва і Харкова, хоча насправді обʼєктів не існувало. Служба безпеки "Земельного капіталу" щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна.

Уявні об’єкти ставали предметом застави на видачу кредитів в загальній сумі понад 90 млн грн.

За отримані гроші підозрювані фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, діяльність вугільних шахт, купували елітні авто і нерухомість.

У 2021 році банк визнали банкрутом та почали процес ліквідації. Обов’язок виплати по депозитним зобовʼязанням перейшов до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Підозрюваним інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, привласнення, розтрату та заволодіння майном, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

За клопотанням прокурорів накладено арешт на 12 квартир підозрюваних в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2000 м кв, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 паркомісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.